"Die Hard 5" : John McClane reprend du service, flanqué de son fils

Dans ce cinquième opus, en salles mercredi et signé John Moore ("En territoire ennemi", "Max Payne"), l'inspecteur McClane prend officiellement des vacances pour se rendre à Moscou afin d'aider son fils emprisonné, Jack, qu'il a perdu de vue depuis longtemps.

Jack (Jai Courtney) se révèle en fait un agent de la CIA en mission, celle de protéger un informateur, Komarov (Sebastian Koch). A eux deux, ils vont devoir lutter contre la mafia russe, des politiciens véreux et empêcher un vol d'armes nucléaires.

Au fur et à mesure des nombreuses bagarres, explosions et d'une étourdissante course poursuite qui a nécessité plus de 80 jours de tournage, les McClane père et fils vont avoir le temps de se faire la tête, comparer leurs méthodes, forcément différentes, et de se réconcilier, bien sûr, afin de mettre hors d'état de nuire les méchants.

Comme d'habitude, McClane reste un policier presque ordinaire aux prises avec des situations extraordinaires, qui manie l'humour aussi bien que les armes. Ce nouvel épisode, tout en testostérone, pêche par des situations souvent prévisibles et quelques invraisemblances, mais le divertissement est assuré.

Montagnes russes

Les adeptes de la saga auront le dernier mot : en 1988 avec "Piège de cristal" avait rassemblé 655.500 entrées en France. Le dernier opus sorti en 2007 ("Retour en Enfer") avait attiré quelque 2,3 millions de spectateurs.



Bruce Willis a raconté lors d'une conférence de presse Paris lundi s'être beaucoup amusé lors du tournage de "Belle journée pour mourir", film qui selon lui pourrait donner aux spectateurs "un sentiment similaire à ceux éprouvés quand on va sur des montagnes russes".

Jai Courtney s'est fait connaître dans des séries télévisées australiennes avant de démarrer récemment une carrière d'acteur à Hollywood. Il a déjà tourné aux côtés de Tom Cruise dans un autre film d'action sorti l'an dernier "Jack Reacher".

"Die Hard 5" est à peine sorti en salles aux Etats-Unis qu'un sixième volet est déjà évoqué, uniquement par l'acteur pour l'instant. "Jai et moi, on est les gars parfaits pour +Die Hard+", a-t-il simplement dit, lors d'une conférence de presse à Paris en présence de l'acteur australien.

"La Fox espère beaucoup qu'on vivra assez longtemps pour aller peut-être un jour sur la Lune avec l'aventure +Die Hard+", a-t-il ajouté avec malice en répondant à une question sur sa propre longévité par rapport au rôle. Bruce Willis a expliqué pour sa part qu'il continuerait sans doute la saga "tant qu'il pourra courir !".