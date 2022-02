Méli mélo au thon

Pour 6 personnes

Préparation : 15 mn et cuisson : 25 mn



1 boîte de 410 g de lait concentré non sucré

2 boîtes de 150 g de thon

4 œufs

1 tomate

5 olives noires dénoyautées

Le jus d’un citron jaune

3 échalotes

5 brins de persil

2 cuillerées à soupe de farine

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à café bombée

de paprika

Sel, poivre



Préchauffez le four th. 6 (200°C).Dans un saladier, battez les 3/4 du lait concentré avec les œufs, la farine, le sel et le poivre.

Dans une poêle, faites dorer les échalotes hachées avec l’huile d’olive. Lorsque les échalotes sont bien dorées, hors du feu, versez le restant de lait dessus et incorporez-les à la préparation précédente.

Emiettez le thon et mélangez-le avec le jus de citron, le paprika et le persil haché. et mélangez.

Coupez les tomates en dés et les olives en rondelles.

Beurrez un plat à tarte, versez la préparation liquide puis répartissez le thon, les dés de tomates et les rondelles d’olive. Faites cuire 25 à 30 minutes dans votre four.