Carte scolaire : 25 fermetures pour 13 ouvertures dans la Manche

Une vingtaine de fermetures de classes pour 13 ouvertures en maternelle et primaire. Ce sont les contours de la carte scolaire 2013-2014 dans la Manche, dévoilés par le directeur départemental des services de l'Education nationale, Francis Morlet.

Des fermetures justifiées par la baisse attendue du nombre d'élèves dans les écoles : 438 au total pour la prochaine rentrée, en maternelle et en élémentaire.

Les syndicats de l'éducation regrettent qu'aucun poste de Rased, les maîtres spécialisés, ne soient créés.

Voici les fermetures de classes pronostiquées par les syndicats :

Saint-Lô (Calmettes, Guérin-Jules Verne), Cherbourg (Amont-Quentin, Doisneau, Dujardin Hameau Noblet, Jaurès), Coutances (Les Tanneries), Carentan (Les Hauts-Champs, les Roseaux), Beaumont-Hague, Equeurdreville-Haineville (François Mitterrand, Goubert), Cosqueville, Donville-les-Bains, Flamanville, Gréville-Hague, Jullouville, Négreville, Portbail, Quettehou, Saint-Gilles (conditionnelle), Saint-Hilaire-Petitville, Saint-Pair-sur-Mer, RPI de Chèvreville-Fontenay-Le Mesnillard (deux classes).

Les ouvertures de classes :

Cherbourg (Hameau Baquesne, Agneaux, Equeurdreville-Haineville (Jules Ferry), Saint-Hilaire-du-Harcouët (Beauséjour), Saint-James (en primaire), Saint-Planchers, Rouxeville, Saint-Jean-des-Baisants, Colomby-organdes, Cérences, Notre-Dame-du-Touchet, Tréauville

Les fusions d'écoles :

Coutances (maternelle Quesnel et élémentaire Jules Verne), Gouville-sur-Mer (maternelle et primaire), Juvigny-le-Tertre (maternelle et élémentaire).

Au total, 26 classes fermées dans 25 écoles, et 13 ouvertures.