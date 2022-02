"Obo, le rêve d'un roi" joué au Mêle-sur-Sarthe ce vendredi 15 février

La pièce se veut accessible à toutes les générations. Pour parler de l'homme, la compagnie Toutito Teatro s'est tournée vers la figure du roi, celui des contes, celui que l'on perçoit comme un être exceptionnel, celui qui incarne le pouvoir. Qui n'a pas, dans son enfance, rêvé d'être roi ?

En associant le visuel, la musicalité, l'objet et le mouvement, le spectacle Obo s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes et invite chacun, le temps d'une nuit, à un voyage onirique. Ici le roi se nomme Obo. Le obo en Mongolie est à l'origine un signe, un repère posé aux détours des chemins pour que les voyageurs ne s'égarent pas…



Plus d'informations sur le site de l'Office départemental de la culture de l'Orne



Ecoutez Sandrine Nobilo, comédienne au sein de la Compagnie Toutito Teatro.