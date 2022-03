9000 personnes à la fête du badminton

Les championnats de France de badminton qui se sont tenus à Caen du vendredi 5 au dimanche 7 février ont constitué un vrai succès populaire et une belle réussite.

9 000 personnes ont rempli les gradins du Zénith pendant les trois jours de compétition, pour le plus grand plaisir des compétiteurs, étonnés d’une telle affluence. Ce rendez-vous caennais a confirmé la suprématie de Brice Leverdez et Hongyan Pi en simples. Le premier cité a décroché sa troisième couronne consécutive en battant Matthieu Lo Ying Ping en finale, dimanche (21/11, 21/10). “C’était une victoire tactique, je l’ai empêché de jouer sur ses points forts”, s’est réjouit le Cristolien. Dans le tableau féminin, Hongyan Pi, victorieuse de Perrine Lebuhanic en finale (21-8, 21-19), reste sans rivale sur la scène française. “Je n’avais jamais eu de matchs aussi difficiles que cette année”, a toutefois reconnu la numéro 4 mondiale, Hongyan Pi.



