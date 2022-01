Football : à quand le réveil des Canaris en National?

Une nouvelle fois, le FC Rouen n'a pas pu disputer son match de championnat de National programmé samedi 2 février dernier face à Carquefou pour cause de terrain inondé. Les Rouennais n'ont plus joué, hormis le 16e de finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille perdu (2-1), depuis leur victoire contre Uzès le 12 janvier dernier (3-0).

Les joueurs de Didier Ollé-Nicolle (10e) affronteront donc Bourg-Péronnas, samedi 9 février à 20h au stade Robert Diochon. A l'inverse des Normands, Bourg-Péronnas a disputé son match de championnat vendredi 1er février et a fait match nul à domicile contre le Red star 93 (0-0). Les Diables Rouges tenteront de faire aussi bien qu'au match aller puisqu'ils s'étaient imposés sur le score de (2-0) fin août lors de la 5e journée.

Du côté de l'US Quevilly, le dernier match a bien eu lieu mais les Jaunes et noirs ont, une fois de plus, subi une lourde défaite dans leur stade Lozai. Les Bretons de Vannes ont maitrisé la rencontre de bout en bout et pour s'imposer (5-0).

Lors de la prochaine journée, les Canaris auront une nouvelle fois fort à faire avec un déplacement à Metz, 2e du championnat, le vendredi 8 février à 20h30.

Alors que les Messins s'étaient imposés face aux Quevillais au cours d'un match fou qui avait vu s'inscrire pas moins de neuf buts (6-3), le 31 août dernier, face à Luzenac, les joueurs de Metz sont restés sur un match nul (2-2), le 2 février. Si le maintien semble bien loin maintenant pour les Canaris, les joueurs de Farid Fouzari courent toujours après leur première victoire de la saison.