Une grave collision fait deux blessés graves à Rouen

Il était 21h15, samedi 2 février, lorsque le choc s'est produit entre les deux véhicules, avenue du commandant Bicheray, à Rouen. L'une des voitures descendait la côte de Canteleu pour se rendre à Rouen, l'autre, venant du boulevard de l'Ouest allait tourner à gauche pour rejoindre Canteleu. Le premier véhicule n'aurait pas respecté le feu rouge percutant ainsi la voiture qui allait tourner.

Le choc a été violent : la voiture qui venait de Canteleu s'est retrouvée sur le toit, a traversé la voie Teor pour aller finir sa course sur la voie inverse. La passagère, âgée de 19 ans, était incarcérée dans le véhicule.

Le conducteur de 23 ans, originaire de Canteleu était quant à lui gravement blessé. Le conducteur et le passager du second véhicule ont été blessés légèrement. Tous ont été emmenés à l'Hôpital Charles Nicolle. L'enquête a été confiée à la Brigade des accidents et des délits routiers.