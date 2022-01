Petit-Quevilly : près de 3 kg de cannabis séchaient sur des fils !

L'odeur devait être forte car le chien de la brigade des stupéfiants s'est arrêté net devant la porte de cet appartement situé dans un immeuble de la rue Jean-Jaurès, à Petit-Quevilly.

Alertés, mercredi 30 janvier, les forces de l'ordre arrivent sur place avec un chien de la brigade des stup. Après avoir pris contact avec l'occupante des lieux, les policiers ont découvert dans l'une des chambres de l'appartement, des branches de cannabis mises à sécher et suspendues à des fils. La jeune femme a avoué qu'elles appartenaient à son compagnon, alors au travail. La pesée effectuée a permis de déterminer que près de 2,7kg de cannabis étaient entreposés là.

Arrivés sur le lieux de travail du jeune homme, les policiers ont interpellé le compagnon de la locataire. Placé en garde-à-vue, ce dernier a avoué qu'un de ses amis lui avait donné ces branches afin de les faire sécher pour lui. Ledit ami, originaire de Saint-Wandrille-Rançon et habitant chez ses parents, a également reçu la visite de la police. Dans un salon aménagé pour lui, les forces de l'ordre ont découvert un placard calfeutré dans lequel le jeune homme cultivait le cannabis. Le placard était vide au moment de la perquisition. Ils ont également trouvé 20 grammes de résine de cannabis, 11 boutures de plants, 42 graines importées des Pays-Bas ainsi que tous les objets nécessaires à ce genre de culture. Interpellé, il a reconnu avoir confié les branches au jeune homme originaire de Petit-Quevilly afin qu'il les fasse sécher. Il a également indiqué avoir vendu un kilo de cannabis entre août 2010 et janvier 2013 et avoir réalisé un bénéfice de 2 000€.

Le cultivateur de cannabis, âgé de 21 ans, jugé en comparution immédiate, a été condamné à 9 mois de prison dont 6 avec sursis. Son compère, âgé également de 21 ans, a quant à lui été condamné à 8 mois de prison.