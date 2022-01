Bloc Party, Asaf Avidan et C2C au festival Solidays

Bloc Party, C2C, Wax Tailor & The Dusty Rainbow Experience et Asaf Avidan et Alborosie se produiront à cette 15e édition à l'Hippodrome de Longchamp.

Le 14 février à 14h, à l'occasion de la Saint-Valentin, 25.000 Pass trois Jours seront mis en vente à partir de 39 euros (hors frais de location). Le tarif de ce forfait passera ensuite à 49 euros, 59 euros et 79 euros pour les derniers servis. Ces pass seront limités à quatre par personne dans un délai maximal de sept minutes pour finaliser la commande sur internet. Les autres forfaits, Pass deux jours, billets à la journée et camping seront mis en vente le 15 février dès 10h.

En 2012, le festival Solidays avait accueilli 160.000 spectateurs.

Avant de se consacrer au festival et pour fêter ses 20 ans, Solidarité Sida organise, le 19 février prochain, une grande soirée de gala au Cirque d'Hiver avec une vingtaine d'artistes dont Matthieu Chédid et Guillaume Canet. Izia, Mai Lan, Zebda, Olivia Ruiz, Youssoupha, Louis Bertignac, Nolwenn Leroy, La Grande Sophie, MC Solaar, Cyril Atef ou encore Antoine de Caunes seront présents à cette soirée. Il reste encore 200 places en vente pour cette soirée.

(Festival Solidays, les 28, 29 et 30 juin, à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. Site : www.solidays.com)