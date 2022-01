Découvrez les bandes-annonces de films diffusées durant le Super Bowl 2013

Disney a semble-t-il débourser le plus pour profiter des écrans publicitaires du 47e Super Bowl. La firme a présenté une ample bande-annonce, de plus de 1 minute et 30 secondes, de "The Lone Ranger".

La vidéo profite de sa durée pour présenter plus en détail cette adaptation d'une émission de radio des années 30, déclinée ensuite en romans pulp. Elle met notamment au clair la rencontre entre les deux personnages principaux, incarnés par Armie Hammer et Johnny Depp. "The Lone Ranger" sortira en juillet prochain dans les salles nord-américaines.

Découvrir la nouvelle bande-annonce de "The Lone Ranger" : youtu.be/q42DrlOczi0



Disney a privilégié un format de trente secondes pour promouvoir cette fois "Le Monde fantastique d'Oz". Sam Raimi a mis en scène ce préquel au "Magicien d'Oz", qui sortira début mars sur les écrans. James Franco incarne le prestigitateur hâbleur devenu le sauveur du pays d'Oz.

Découvrir le sport Super Bowl du "Monde fantastique d'Oz" : youtu.be/kVaGzl7B-oQ

Enfin, Marvel, filiale de Disney, a aussi voulu profiter du Super Bowl avec trente secondes d'"Iron Man 3". La vidéo a levé le voile sur une nouvelle scène d'action aérienne avec le superhéros confronté à un attentat envers les passagers d'un avion. Cela avant de renvoyer sur la page Facebook consacrée au personnage Marvel pour plus d'images : tinyurl.com/clq7y35

Découvrir le spot d'"Iron Man 3" spécial Super Bowl : youtu.be/XGc4r2dVfiw

Chez Universal, "Fast and Furious 6" a lui aussi profité du Super Bowl pour se montrer. La minute proposée alterne courses automobiles endiablées et héros musclés, de Vin Diesel à The Rock. Un tank et un avion se sont aussi insérés parmi les engins attendus dans la sortie de fin mai prochain, constate-t-on. La bande-annonce se ponctue sur le retour de Letty Ortiz, portée disparue et campée par Michelle Rodriguez.

Découvrir la bande-annonce Super Bowl de "Fast and Furious 6" : youtu.be/ozG6KQftTmc

Enfin, temps fort du printemps prochain, "Star Trek Into Darkness" n'a pas raté le coche. Paramount Pictures a livré trente secondes du nouveau film de JJ Abrams, alias l'homme qui réalisera "Star Wars, épisode VII". Peu de nouveautés dans ces images avec encore une emphase sur Benedict Cumberbatch, interprète du méchant de l'histoire.

Découvrir trente secondes de "Star Trek Into Darkness" : tinyurl.com/bgbacna (choisir Big Game Ad dans le menu déroulant)