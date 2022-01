Pouponnière de Seine-Maritime : au service des enfants abandonnés

Bien qu’adossée à la maternité, la pouponnière sanitaire et sociale n’héberge pas les nourrissons du Belvédère, à Mont-Saint-Aignan. Elle recueille les enfants de 0 à 3 ans placés ici par le Conseil général sur décision de justice ou à la demande de parents. Ils viennent là parce que victimes de maltraitance ou lorsque leur famille n’est pas en mesure de subvenir à leurs besoins. On y reçoit parfois aussi des enfants nés sous le secret.

Nouveau départ

Divisée en trois “maisons”, elles-mêmes composées de deux unités, la pouponnière peut accueillir 33 enfants. Sans compter les trois lits réservés aux petits patients ayant besoin de soins lourds. C’est l’équivalent des soins de suite et de réadaptation pour adultes.

Ici, tout est fait pour reconstituer un foyer : aux murs des chambres sont épinglées les photos de famille. Dans une pièce de jeu, les plus petits font du quatre pattes, ailleurs les plus grands sont en pleine séance de peinture. Autour d’eux, 48 personnes puéricultrices, éducatrices spécialisées mais aussi psychologues se relaient le temps de leur passage. Car les petits résidents ne restent pas plus d’un an à la pouponnière. Certains rentreront chez eux, d’autres seront placés en famille d’accueil.