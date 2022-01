BB BRUNES fait escale au festival Papillons de Nuit

Après des concerts à La Luciole d'Alençon (15/03), au 106 à Rouen (17/03), au Havre (2/04), au Cargö de Caen (9/04) et au Liberté à Rennes (16/04), le groupe BB BRUNES sera présent au festival Papillons de Nuit à St Laurent de Cuves, le samedi 18 mai 2013 selon un premier planning publié par le tourneur et repris par plusieurs blogs de fans.

Le groupe rejoint ainsi Stephan Eicher ou encore Damien Saez pour cette édition 2013



Découvert en 2005 lors des soirées "Rock'N roll friday" de Philippe Manoeuvre au Gibus, le groupe sort 5 albums dont un live.



Malgré des critiques parfois piquantes à ses débuts, le groupe fait ses armes sur scène et obtient l'adoubement du public et des artistes français (Benjamin Biolay...) et internationaux (Liam Gallagher, Carl Barat...).



Le dernier album "Long courrier" sorti en septembre 2012 est salué à la fois par le public et la critique, avec déjà deux singles "Coups et blessures" et "Stéréo".



Découvrez BB BRUNES sur scène lors des nombreuses dates près de chez vous !



La programmation complète du festival Papillons de Nuit sera dévoilée le 19 mars au Normandy à St Lô



Les pass 3 jours à 68 € sont disponibles jusqu'au 19 mars:

http://www.digitick.com/pass-3-jours-festival-site-du-festival-saint-laurent-de-cuves-du-17-au-19-mai-2013-css5-papillonsdenuit2012-pg101-ri1451455.html