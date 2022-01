Eco-quartier de Rouen : la Crea reporte la concertation publique

Alors qu'elle devait débuter le 6 février, la concertation publique autour du futur grand éco-quartier Flaubert, mené par la Crea à l'ouest de la rive gauche de Rouen, a finalement été reportée de trois mois. Pourquoi ? Suite à l'incident à l'usine Lubrizol, la préfecture de Seine-Maritime va réunir prochainement le Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques (CODERST) et le Comité local d’information et de concertation (CLIC).

"Ces réunions consacrées au suivi des politiques publiques de prévention des risques industriels et technologiques permettront de disposer d’éléments d’information complémentaires et utiles pour traiter ces questions de manière complète, car le débat sur ces sujets est important et nécessaire", explique Thierry Verrier, directeur général délégué de la Société publique locale d'aménagement Crea Aménagement.