Taxe d'apprentissage : investissez dans la formation locale

Cette taxe doit être versée pour le 28 février au plus tard, à un organisme collecteur agréé (OCTA). Dans l’Orne, selon votre localisation géographique, vous pouvez verser à l’une ou l’autre des 2 CCI (Alençon et Flers-Argentan). Vous pouvez aussi décider de l’affectation de cet impôt et ainsi favoriser les établissements dont la proximité, les formations, les cursus apportent pour votre entreprise des réponses concrètes en matière de compétences et de savoir-faire.

En 2012, la CCI Flers-Argentan a traité 506 dossiers pour une collecte de 1 202 616 euros.

Dans l’Orne, 24 établissements dispensent des formations par apprentissage et peuvent recevoir ce versement, parmi lesquels les 3IFA (métiers de la vente, restauration : cuisine, bar-brasserie, carrosserie, boulangerie-pâtisserie, coiffure) et le Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (carrosserie peinture, maintenance automobile, boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, restauration : service).

Contacts : Martine Echerbault (mecherbault@flers.cci.fr) et Liliane Lefèvre (llefevre@flers.cci.fr). Tél. : 02 33 64 68 20.