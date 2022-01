Zéphir Bus en grève mercredi midi

A l'appel de la CGT, les chauffeurs de bus vont débrayer demain mercredi, de 11h30 à 14h30.

Ils entendent dénoncer les conditions de travail des chauffeurs, après un incident survenu un mercredi midi de décembre.

Des jeunes appuyaient constamment sur le bouton d'ouverture des portes d'un bus, pour faire entrer leurs copains par l'arrière du véhicule, ce qui est interdit. Le chauffeur, passablement agacé, a fait sortir les passagers du bus, mais les fautifs se sont enfuis. Il a alors décidé d'abandonner le trajet prévu pour conduire tout le monde au dépôt de Tourlaville. Le chauffeur a été sanctionné pour son attitude avec une mise à pied d'une journée.

Les syndicats indiquent que les situations de pressions personnelles, exercée sur les chauffeurs, sont assez courantes.

Les perturbations prévues par Zéphir Bus :

Ligne 1: deux bus sur trois assurés

Ligne 2: service non assuré

Ligne 3 et 4: un bus sur trois

Ligne 5: un bus sur cinq

Ligne 8: service assuré à partir de 13h27 (départs de 11h35 de Gare Maritime et de 12h00 de Polyclinique non assurés)

Ligne 9: départ de 12h25 du centre Commercial non assuré / navette Cornat-Bertin assurée.



Sur les lignes Dominos et Itinéo:



Sauxmarais/Tocqueville Digard: service non assuré

IUT/Millet - Amfreville: service non assuré

Schuman - Amfreville par la saline: service assuré

Collège Ferry - Terrasses: service non assuré

Collège Diderot - Eglantine: service non assuré

Itinéo Schuman - Verrerie: départ de 12h23 non assuré

Itinéo Diderot - Zola: service assuré



Les autres services Itinéo circulent normalement.