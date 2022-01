Entre étude et engagement

Quel est le rôle des représentants des étudiants au Conseil d’administration du CROUS de Caen ?

“J’ai été élue le 29 novembre dernier avec six autres étudiants pour une durée de deux ans. Mon rôle, c’est de faire entendre la voix des étudiants et de faire appliquer le projet pour lequel j’ai été élue, à savoir la refonte du système d’aides sociales. Celui-ci a été créé en 1945. Il n’est plus adapté. Nous souhaitons que les étudiants bénéficient d’une aide sociale en fonction de leurs revenus propres et non pas en fonction du revenu de leurs parents. Il s’agit de lutter contre la précarité qui touche cette population”.

Pourquoi vous êtes vous personnellement engagée pour représenter les étudiants ?

“Par altruisme. Je suis aussi secrétaire générale de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) à Caen. J’avais constaté, quand je suis arrivée en première année à l’université, que les étudiants manquaient d’informations. J’avais vraiment envie d’être à leurs côtés pour répondre à leurs questions. Lors de nos permanences, certains viennent parce qu’ils ont un problème qui concerne la capitalisation dans des matières ou des difficultés pour se loger. Cet engagement, pour moi, ce n’est pas un sacrifice. Je suis étudiante en deuxième année de droit. Il suffit de bien s’organiser”.

Quels sont les points noirs de la vie étudiante à Caen ?

“Nous avons la chance que le CROUS de Caen fonctionne assez bien. Nous allons donc faire en sorte que son budget soit maintenu. Dans la conjoncture actuelle, ce ne sera peut-être pas le cas. Concernant les cités universitaires, nous souhaitons que la cité de Lébisey, qui est désuète, soit réhabilitée. Nous voudrions sur un plan national qu’il y ait davantages de cités universitaires. Pourquoi pas à Caen... En début d’année, beaucoup ont des difficultés à se loger.Personnellement, je vais aussi siéger aux commissions du Fond national d’aide d’urgence qui soutient les étudiants ayant des problèmes d’argent”.

L’éclatement des campus à Caen est important. Il y a aussi des sites délocalisés : Cherbourg, Saint-Lô, Alençon... Vous portez toutes les voix ?

“C’est vrai qu’il est difficile d’être partout. Mais nous faisons notre maximum”.