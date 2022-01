Ligue 2 : déjà l'heure de la confirmation pour Guerreiro

Parmi eux, le jeune Raphaël Guerreiro, passé professionnel cet hiver. “Les gens attendent plus de moi. Ce n’est plus un petit jeune, c’est une personne qui s’est imposée dans l’équipe.” A 19 ans, Raphaël Guerreiro a pris une nouvelle dimension au Stade Malherbe. Le jeune homme au petit gabarit (1,70 m pour 63 kg) s’est installé à un poste où son coach, Patrice Garande, ne l’imaginait pas nécessairement en début de saison. Le bientôt Franco-Portugais devait dépanner un cran plus haut, et il a finalement trouvé sa place là où Aurélien Montaroup et Alexandre Raineau n’ont jamais convaincu.

Son aisance technique, sa vitesse et sa qualité de placement compensent un physique encore frêle. Raphaël Guerreiro, titularisé vingt fois en Ligue 2 depuis le début du championnat, conserve une marge de progression importante. “Patrice Garande m’a dit que les attentes allaient être supérieures sur la deuxième partie de saison, que ce n’était pas aux autres de m’imposer des choses, mais que je devais prendre des décisions.”