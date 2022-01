Le mystère d'une vocation. Pour qui ? Pourquoi ?

Une vocation pour qui? Pourquoi ?

Car il s’agit bien de folie et c’est pour cela que le choc est si grand.

Choc de la rencontre pour celui ou celle qui la vit. Choc pour sa famille et son entourage.

Choc dans notre monde moderne, compétitif et performant que ces vies données pour la seule contemplation et l’accomplissement d’un amour fou lui aussi.

Choc très personnel du passage que me faisait faire votre sœur en donnant sa vie : de la question de l’existence de Dieu, elle me faisait passer à celle de l’amour de Dieu. Jusque-là, cela ne m’avait pas paru si compliqué de croire en l’existence de Dieu… bien moins que de l’aimer à ce point-là !Et ce Dieu à qui elle, comme d’autres, donnait sa vie, encore fallait-il qu’Il soit vivant ? Peut-on aimer un mort et lui donner sa vie ?

Choc de la foi : pour comprendre ma sœur, il fallait que je crois en un Dieu bien vivant. Vraiment.

Peut-on consacrer sa vie à un grand homme de l’histoire dont le squelette repose quelque part ?

