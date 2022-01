Football : le FC Rouen face à l’Everest : Marseille

L’Olympique de Marseille au stade Diochon. L’affiche est presqu’irréelle.Mais les supporters rouennais n’ont certainement pas oublié ce soir du 30 mars 1993. Devant 16 500 personnes, les Marseillais s’imposaient à Rouen (0-1) suite à un penalty imaginaire sifflé à la 81e et transformé par un certain Rudi Voller. C’était déjà alors un 16e de finale de Coupe de France. Quelques mois après, l’OM devenait champion d’Europe. Vingt ans plus tard, mardi 22 janvier, l’histoire va se répéter. Espérons pour le bonheur du FCR...

Comme en 1922 !

Avant 1993, Rouennais et Marseillais se sont déjà rencontrés à de multiples reprises lorsque les deux clubs évoluaient tous les deux dans l’élite. Le bilan est à l’avantage des Phocéens qui, sur 24 matchs, l’ont emporté à 11 reprises pour 6 matchs nuls et 7 défaites. En Coupe de France, les Marseillais l’ont emporté à trois reprises pour une seule victoire rouennaise. C’était lors de la première confrontation entre les deux équipes... le 5 février 1922 !

Après l’incroyable épopée de l’US Quevilly l’an passé, c’est au tour des Diables rouges d’avoir la possibilité d’écrire une page historique de leur histoire récente. Car rappelez-vous, il y a un an, les Canaris quevillais éliminaient Marseille à Caen (3-2 après prolongations)et filaient en finale au Stade de France.

Neuvièmes de National suite à leur dernière victoire face à Uzès (3-0), les Rouennais sont en forme. Néanmoins,Didier Ollé-Nicolle devra sûrement composer sans l’un de ses meilleurs éléments, Oussmane Cissokho, expulsé injustement. Mais le club a fait appel de cette décision.

Les Marseillais sont quant à eux troisièmes de Ligue 1 après s’être inclinés (3-1) sous la neige du pourtant mal classé Sochaux (17e), dimanche 13 janvier. Avant d’affronter l’OM, il faudra tout de même se rendre à Fréjus Saint-Raphaël (11e) samedi 19 janvier. De leur côté, les joueurs d’Elie Baup affronteront Montpellier, trois jours avant d’arriver en Normandie.