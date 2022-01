FC Rouen : attention à l’après-Marseille

Place à la 22e journée. Les Rouennais prendront la direction de la banlieue Nantaise pour y affronter Carquefou, samedi 2 février, à 18 h. Les Diables Rouges restent sur une victoire contre Uzès (3-0) et n’ont pas disputé leur deux derniers matchs pour cause de neige. Carquefou a quant à lui bien disputé la dernière journée de championnat et s’est incliné au Red Star 93 (2-1). Les joueurs de Didier Ollé-Nicolle occupent la dixième place avec un match de moins que leur adversaire du soir, septième du classement.

Quevilly à domicile

Du côté des Canaris de l’US Quevilly, le match ne s’est pas déroulé non plus sur le terrain de Boulogne-sur-Mer le week-end dernier. Ce vendredi 1er février, à 19h, au stade Lozai, les Jaunes et noirs recevront les Bretons de Vannes, actuellement au pied du podium à cinq points du troisième. Ils se sont imposés vendredi 25 janvier contre Luzenac (3-0). Les Quevillais, toujours bons derniers du championnat avec sept points et aucune victoire au compteur, trouveront-ils les ressources mentales pour s’imposer ?