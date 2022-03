Caen : il cartonne avec ses meubles... en carton

Assistant durant quatre ans de Gilles Cenazandotti, un grand designer parisien, il participe à la création de décors pour des émissions de télévision. Une expérience enrichissante mais son envie de revenir à Caen est trop forte. Il décide alors de monter sa petite entreprise dans la capitale bas-normande en 2000.



Le carton, c’est du solide !

Le jeune designer transforme un ancien garage en un atelier, l’Isle 26, perdu au milieu de pavillons de la rue Rouget de l’Isle. Et, depuis dix ans, Guillaume Guibert, titulaire d’un DUT de physique-chimie, crée des meubles en carton sur mesure. Les commandes sont nombreuses grâce au bouche à oreille. “J’achète 1 000 mètres carrés de carton fabriqués sur commande. Et avec cette matière, souvent dévalorisée car ne servant qu’à emballer des objets, je dessine des meubles de toutes formes. Certains sont même cylindriques. Peu de gens réalisent ce genre d’objets. En plus, contrairement aux idées reçues, les meubles en carton sont très résistants ”, explique avec enthousiasme Guillaume Guilbert. Servi par une forte sensible et une créativité sans limite, ce designer Caennais souhaite, à présent, transmettre sa passion aux plus jeunes. Par le biais de son association “Les faiseurs”, il prend sous son aile des stagiaires aux parcours très divers et travaille aussi sur des projets de maisons en carton ! Guillaume Guibert n’a pas fini de nous étonner.



Contact : L’Isle 26, 26 rue Rouget de l’Isle, à Caen. Tél. 06 32 70 85 75. Site : www.lisle26.com



