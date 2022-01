Honeywell : 200 personnes à Paris

Pascal Allizard a été reçu par le par le conseiller parlementaire et le conseiller spécial du ministre du travail, Michel Sapin.

Selon l'intéressé, cette entrevue "a été très constructive. Les membres du personnel de la société Honeywell peuvent être très fiers du travail accompli par leurs représentants syndicaux. En effet, avec le soutien des élus du territoire, et au-delà de cette revendication qui nous semble juste, ils ont su, par leur travail, faire la démonstration du bien-fondé non seulement humain mais aussi technique de notre revendication. Je suis certain que les conseillers du Ministre ont été extrêmement sensibles aux arguments ainsi développés. La décision finale d’extension de l’arrêté de classement du site quant à l’amiante appartient désormais au Ministre du Travail ainsi qu’à ses collègues de la Santé et du Budget. Je veux croire que cette décision sera positive".