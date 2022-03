Forte mobilisation à Caen contre la fermeture d'Honeywell à Condé sur Noireau

Un vaste front de résistance, s’est constitué contre la fermeture d’Honeywell à Condé sur Noireau, qui provoquerait la suppression de 323 emplois, sans compter les répercussions sur l’activité des sous-traitants locaux qui travaillent directement pour l’équipementier automobile. Quelques 600 manifestants s’étaient rassemblés à Caen devant la préfecture, mercredi après midi, où le préfet de Région avait convoqué une table ronde avec des élus, les syndicats, les représentants des salariés et la direction d’Honeywell... Plus de deux heures de discussions ! Honeyweell qui affirme ne pas renoncer à la fermeture de son usine, fait un pas, en acceptant d’intégrer un groupe de travail qui se réunira une première fois vendredi, pour établir des propositions et un calendrier. Le préfet de Région, provoquera une nouvelle table ronde, avec les mêmes acteurs rassemblés mardi, le 28 novembre. Le comité d’entreprise qui devait se tenir ce mercredi, à Condé sur Noireau, pour lancer la procédure d’information du plan de sauvegarde de l’emploi, qui acte le lancement d’un plan social a été annulé.

Autre soutien, massif, celui des commerçants et administrations de Condé sur Noireau, qui avaient baissé leur rideau mardi après midi entre 15 et 16h... parfois beaucoup plus longtemps !