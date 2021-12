Le premier magasin de bricolage 100% éclairé à la Led

C'est une première en France : un magasin de bricolage de Tourlaville est désormais éclairé 100% à la LED !

La technologie LED, ce sont des ampoules plus écologiques et plus économiques : une durée de vie de 50 000 heures, 4 fois supérieure aux néons utilisés d'habitude dans les grandes surfaces. Les 4000 m2 du Brico Dépôt sont équipés d'un système dernier cri, le « maxos led », mis au point en juillet dernier. Des centaines de rampes de 4 mètres de long, sur lesquelles des petites ampoules sont fixées.

Proche de la lumière du jour

A la clé, du confort pour pour le client et pour ceux qui travaillent toute la journée dans le dépôt. "Le produit est bien éclairé, la Led évite les ombres. On se rapproche de la lumière du jour", explique Jean-François Blaskevic, le directeur. Son magasin n'avait pas été rénové depuis une douzaine d'années. Il devait donc bénéficier d'un lifting complet, se mettre aux nouvelles couleurs de la marque. Le chantier était une opportunité pour tester le 100% LED.

60% d'économies sur la facture

Les effets bénéfiques se font aussi sentir sur le portefeuille : ce nouvel éclairage permettra 60% d'économies sur la facture d'électricité du magasin, et un entretien moins régulier, tous les dix ans. Et puis les LED sont aussi moins nocives pour l'environnement et la santé : exit le plomb, le carbone, la chaleur et les utlraviolets. "Nous sommes la première grande surface de France équipée de ce système maxos led, et je pense que nous ne serons pas le dernier !" estime le directeur.

