Cancer : un institut de beauté à Baclesse

Loin d'être futile ou superficielle, l'idée de soins esthétiques prodigués aux personnes malades est essentielle. Elle réconcilie avec le corps, le visage et l'apparence malmenés par la maladie et les traitements.

Avec un visage soigné et maquillé, des ongles vernis et des produits de beauté adaptés aux différentes pathologies, ce sont la féminité, la confiance en soi, l'estime de soi, le sourire, en un mot, l'envie de vivre, qui reviennent au galop. Rien de mieux pour lutter contre le cancer.



Depuis quatre ans le centre Baclesse de Caen organise des journées consacrées à l'esthétique. Conseils maquillage, prothèses capillaires, prothèses mammaires et soins esthétiques font l'objet d'ateliers gratuits à destination des patients du centre, dans le centre, où des salles de soins et de maquillage ont été spécialement aménagées.



Une esthéticienne professionnelle vient dispenser soins, conseils et astuces, tandis que des aides-soignantes ont été formées aux soins du visage, masques, massages, épilations...



Le toucher, la communication, l'écoute sont essentiels dans cette démarche tout comme la relaxation, la détente et le partage d'expériences face à la maladie et à la dévalorisation de soi,.

Tombola au profit des patients atteints de cancer

Cette tombola permettra de financer les coûts d'investissements et de fonctionnement de ces ateliers.

Pratique. point de vente dans le hall du Centre François Baclesse jusqu'au 25 janvier, 2€. De nombreux lots sont à remporter.

Ecoutez, Isabelle Le Flem, aide-soignante et esthéticienne.