L’IMPro redonne goût à la vie aux jeunes handicapés

Ouvert en mai 1962, l’IMPro a célébré récemment son 50e anniversaire. Il accueille 112 jeunes gens, à partir de 12 ans, atteints de déficiences intellectuelles légères ou de troubles du comportement et de la conduite.



Un soutien indispensable



"Ce sont les parents qui demandent leur admission dans l’établissement", explique Christophe Cornet, directeur. Chaque jeune suit un projet personnalisé et adapté, tant en matière éducative, qu’en matière médicale et professionnelle. Il réapprend la confiance en soi, l’autonomie, la vie avec les autres et aussi un métier. Pour cela, l’IMPro est partenaire de 45 entreprises et propose neufs ateliers professionnels, dont la menuiserie, la maçonnerie, la peinture, l’hôtellerie, l’horticulture… "Un soutien indispensable pour lieux les intégrer dans la société".