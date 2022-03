Meurtre à l’école

Pourquoi ce meurtre ? Une affaire amoureuse aggravée de clanisme maghrébin, suggéraient les policiers.

Ressurgit ainsi le débat sur la sécurité dans les lycées. En clair : sur les comportements d’une partie des lycéens... En mai 2009, après l’agression au couteau d’une enseignante par un élève dans un établissement de Haute-Garonne, Nicolas Sarkozy avait annoncé sa volonté de “sanctuariser” les locaux scolaires. Il avait parlé de fouille des cartables et de portiques de sécurité : propositions qui avaient soulevé le scepticisme, voire l’indignation, de la plupart des enseignants. Le drame du lycée Darius-Milhaud est l’occasion, pour le chef de l’Etat, de revenir sur le sujet : lors de ses vœux au monde de l’éducation, présentés lundi dans l’Essonne, il s’est redit déterminé à “sanctuariser” les établissements scolaires. Mais cette fois, sans préciser quelles mesures il préconise : “Cette tragédie est d’autant plus odieuse, d’autant plus inacceptable, qu’elle s’est déroulée au cœur même d’un établissement scolaire. S’il y a bien un lieu qui doit être protégé de toute forme de violence, un lieu qu’entre tous il faut sanctuariser, c’est l’école... Même s’il est impossible de se prémunir totalement contre les folies de la nature humaine, le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour protéger les établissements scolaires de ce type d’actes’’, a proclamé le président Sarkozy.

Quant à Fadela Amara (bizarrement inspirée en l’occurrence), elle exhume l’un des mots historiques les plus reprochés au chef de l’Etat : “Rappelez-vous le ‘kärcher’ de Nicolas Sarkozy : on a oublié qu’il a dit cela alors qu’un jeune de 11 ans avait été tué en nettoyant la voiture de son père !”, a-t-elle déclaré dans la presse lyonnaise. Elle a renchéri : “Oui, il faut nettoyer au kärcher, nettoyer cette violence qui tue nos enfants dans les cités !”

De son côté, le ministre de l’Education Luc Chatel se montre plus circonspect : “Il n’est pas possible d’empêcher tous les actes de violence, même avec une sécurité maximale”.



