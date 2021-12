Gad Elmaleh de retour chez les Enfoirés en 2013

Chaque année, outre les chanteurs aguerris et les piliers comme Jean-Jacques Goldman, la troupe des Enfoirés accueille, sportifs et comédiens aimant pousser la chansonnette. C'est le cas de Gad Elmaleh qui avait participé au spectacle en 2003 et 2004.



L'humoriste a annoncé sur son compte Twitter :

Cette année je rejoins "Les @enfoires" à Bercy pour Les @restosducoeur. Ensemble pour aider les plus démunis. — Gad Elmaleh (@gadelmaleh) Janvier 8, 2013

Le spectacle intitulé La boîte à musique des Enfoirés, aura lieu du 23 au 28 janvier à Bercy. Vous pouvez d'ailleurs écouter en ce moment sur Tendance Ouest le single des Enfoirés 2013 "Attention au départ".