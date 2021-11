Lancement de la campagne d'hiver des Restos du Coeur

Pour la 28e fois, les Restos du Coeur, créés par Coluche en 1985, unissent leurs forces et leurs dispositifs pour accompagner les personnes les plus en difficulté à l'approche de l'hiver. L'action de cette association concerne différentes situations. D'abord, les personnes dans la rue : 115 millions de repas ont ainsi été distribués lors de la campagne 2011/2012, et 2.284 personnes ont été abritées.

Par ailleurs, les Restos du Coeur viennent en aide aux familles qui éprouvent des difficultés à remplir leur réfrigérateur. 32.000 bébés âgés de moins de douze mois ont été aidés, grâce à une structure dédiée l'année dernière.

Comme tous les ans, les artistes de la chanson et du cinéma se mobiliseront lors de la tournée des Enfoirés. Les concerts se dérouleront au Palais Omnisports de Paris Bercy du 23 au 28 janvier 2013.

http://www.restosducoeur.org/francemap