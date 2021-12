Petroplus : les salariés veulent une réunion avec François Hollande et Shell

Trois jours après avoir été reçu par François Hollande, en visite à Louviers et Val-de-Reuil, les représentants des salariés de la raffinerie en ont appelé à nouveau au Chef de l'Etat, ce mardi 8 janvier, pour que soit organisée une réunion "tripartite" entre eux-mêmes, l'Elysée et Shell, "pour que chacun soit mis devant ses responsabilités".

"Nous avions laissé à Shell 'une porte ouverte' pour une solution à l’amiable. Nous nous sommes heurtés à une fin de non recevoir. Nous appelons tous les éléments de l’échiquier politique à faire savoir à Shell qu’ils condamnent leur position", expliquent Yvon Scornet et Nicolas Vincent, les deux principaux porte-parole des salariés. Ces derniers demandent depuis plusieurs mois à Shell d'assumer sa "responsabilité sociale et environnementale en tant qu’exploitant historique du site". La dépollution du site pourrait coûter plusieurs centaines de millions d'euros.