Région et académie forment les lycéens bas-normands au bon usage d'internet

La région Basse-Normandie et l'Académie de Caen déploient auprès de 3.200 lycéens : un "dispositif régional d'éducation aux usages numériques".

Il s'agit d'ateliers pratiques pour sensibiliser les jeunes sur les enjeux et les problématiques d'internet : réseaux sociaux, tchat, droits et devoirs des internautes, droit à l'image e tout sous forme ludique à travers un jeu où en 2025, on retrouve "Fred", un jeune d'aujourd'hui en entretien d'embauche. Que va découvrir de lui son futur patron sur internet ?

Cette initiative régionale, récompensée par le 1er prix du trophée des technologies éducatives, va à moyen terme, être généralisée à tous les jeunes bas-normands, ainsi qu'à leurs enseignants.

Ecoutez ci-dessous Laurent Beauvais, le président de la région Basse-Normandie. Il était ce lundi au lycée Marguerite de Navarre à Alençon :