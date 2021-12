Sortie CD de la semaine: Pascal Obispo

Pascal Obispo sort aujourd'hui son 1er best-of en 20 ans de carrière.

Millésimes est un double album de 18 et 17 chansons chacun:

Disque 1

1. Plus que tout au monde

2. Tu vas me manquer

3. Ou est l'elue

4. Tombe pour elle

5. Tu compliques tout

6. Personne

7. Il faut du temps

8. Lucie

9. Ou et avec qui tu m'aimes

10. L'important c'est d'aimer

11. Pas besoin de regrets

12. Ce qu'on voit... allee rimbaud

13. Millesime

14. Fan

15. La pretention de rien

16. Rosa

17. Les fleurs du bien

18. Le chanteur ideal

Disque 2

1. Tu m'avais dit (inédit)

2. Comment veux tu que je t'aime (inédit)

3. Le drapeau

4. Idealiste

5. Si je manquais de ta peau

6. Les meilleurs ennemis

7. Soledad

8. Mourir demain

9. So many men

10. 1980

11. Y'a pas un homme qui soit ne pour ca

12. Nouveau voyage

13. Assassine

14. Sa raison d'être (live)

15. Et un jour, une femme (live)

16. Allumer le feu (live)

17. L'envie d'aimer (live)

Disponible dès aujourd'hui à 16.99€.

Ecoutez la présentation de l'album: