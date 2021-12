Coupe de France : l’exploit du FC Rouen !

La victoire n’a pas été décrochée d’un coup de baguette magique contre l’AC Ajaccio au Stade Diochon. La première mi-temps est restée indécise malgré une pression constante des Diables rouges sur des visiteurs qui étaient loin de connaître la grande forme.

Mais les coups de boutoir ont fini par être payants : à la 63e minute, affolée, la défense ajaccienne a fini par craquer et le corse Bouhours a marqué contre son camp en prolongeant de la tête un coup franc de Zerdad.

Rien n’était encore cependant plié et le suspense rebondissait à la 88e minute avec l’égalisation d’Ajaccio sur un tir de Zahibo qui avait su profiter d’un cafouillage des Normands. Les prolongations n’ayant pas réussi à départager les deux camps, il fallut recourir au tir aux buts. On retint son souffle.

Cissokho marqua le sien, puis Dugimont pour Rouen. Cavalli et Bouhours leur répliquèrent. Jahier offrit un troisième but aux Diables Rouges. Et le score en resta là, grâce à un Defourny impérial dans les cages rouennaises. Il restait au FCR et à ses supporters à savourer festivement cette superbe accession en 16e de finale de la Coupe de France !