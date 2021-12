Au tribunal : le fumeur de cannabis avait refusé d'obtempérer

Le 6 septembre 2010, vers 18h40, un conducteur aperçoit les policiers avenue Rondeaux, à Rouen. Il change brutalement de direction et accélère, brûle le feu rouge, afin de tourner rue Stalingrad. Pris en chasse, il continue sa course folle et finit par stopper sur un parking pour continuer sa fuite à pied. En vain.

Le 17 décembre, soit deux ans après, l’homme a comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen pour refus d’obtempérer, en récidive, et détention de stupéfiants. "Je ne les avais pas trop vu, dans le rétroviseur ! a répondu l’inculpé.

- Ah bon ! Pourquoi changez-vous brutalement de direction ?

- Un coup de panique !

- Alors, vous les avez vus..."

Le tribunal revient sur la consommation de résine de cannabis. Le prévenu rappelle qu’avant sa détention, il résidait chez son frère et sa belle-sœur. Ils lui laissaient une chambre, dans laquelle le jeune homme cultivait trois plants de cannabis. Le juge, photos à l’appui, l’interroge à ce sujet.

"- Ils étaient morts !

- Et bien, il fallait les jeter.

- Bah ouais, à l’époque, je fumais trois joints par jour !

- A la Maison d’Arrêt, on peut penser que vous ne fumez plus ?

- Très rarement !

- Assez rarement", a corrigé le magistrat. Il a été condamné à 4 mois ferme.