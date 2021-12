Les Huskies de Rouen dans le Top 10 de Mister Baseball

Les Huskies sont donc septièmes d'un classement dominé par Saint-Marin, Bologne et Kinheim (Pays-Bas). Rouen, 15e en 2011, fait ainsi un spectaculaire bond au sein de l'élite européenne. "C’est une formidable reconnaissance, s'est félicité Xavier Rolland, le Président des Huskies de Rouen. A lecture du palmares, on se rend compte qu’on côtoie de prestigieux noms. Etre le premier européen non Italien, non Néerlandais, est aussi une très belle satisfaction. On maintient Rouen et le baseball français dans le gotha continental. Il faut continuer."

A la 19e place de ce classement Mister-baseball.com, on retrouve les Templiers de Sénart, deuxième club français après Rouen.