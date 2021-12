Longny-au-Perche : prison ferme pour l’agresseur d'une sexagénaire

Un trentenaire complètement ivre, avec plus de 2g d'alcool par litre de sang s'en est pris à une dame âgée de 67 ans, croisée par hasard. Il l'a frappée de coup de pieds.

C'est un automobiliste de passage qui est venu en aide à la sexagénaire. L'agresseur s'en est alors pris aux gendarmes qui arrivaient : coup de tête, morsures, insultes, menaces de mort.

En état de double récidive légale, déjà bien connu de la justice avec 13 mentions à son casier judiciaire, Sébastien Gourcy a été condamné ce mercredi 2 janvier à 1 an de prison ferme et un an de prison avec sursis. Ce sursis tombera s'il a de nouveau à faire à la justice dans les 24 mois suivant sa sortie de prison. Il est également condamné à une obligation de soins et devra trouver un travail.

Il a été incarcéré dès la fin de l'audience.