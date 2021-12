Un nouvel hélicoptère pour la Marine nationale

Au 1er janvier 2013, l’hélicoptère Dauphin de service public basé à Maupertus-Cherbourg (50) sera remplacé par un hélicoptère EC-225.

Cet engin interviendra sur une large zone, du Pas-de-Calais à l'ouest de la Manche. Ce dernier bénéficie d'une plus grande autonomie et une plus grosse capacité d'emport.

Plus de 50.000 navires empruntent chaque année le dispositif de séparation du trafic des Casquets, au nord-ouest de Cherbourg, et 80.000 le détroit du Pas de Calais.

L’arrivée d’un hélicoptère lourd EC-225 de la Marine nationale à Cherbourg vient compléter le dispositif en place sur la façade de la Manche et de la mer du Nord : 3 hélicoptères des Douanes, 3 hélicoptères de la Sécurité civile et 2 hélicoptères de la Marine nationale (un EC-225 basé à Maupertus et un Dauphin de service public basé au Touquet).

L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé à Maupertus effectuait, par an, entre 70 et 85 opérations avec une moyenne de plus de 30 personnes secourues.