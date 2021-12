Barneville-Carteret : les installations de Noël saccagées

Quelques jours après le passage du vieux bonhomme rouge, les vandales s'en sont pris aux installations de Noël de Barneville-Carteret, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le trampoline, mis en place par l'Union des commerçants Les Flibustiers a été saccagé, le filet déchiré, les barres de sécurité tordues. Les poubelles de l'espace Noël ont été déversées.

L'Union des commerçants a déposé plainte cet après-midi. La même nuit, des voitures, immatriculées à Jersey et Guernesey, et garées non loin des installations de Noël, ont aussi été la cible de vandales. Certaines ont été retournées sur le toit, d'autres mises sur essieu.