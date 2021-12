Fruits de mer pour les fêtes : la variété est la clé du succès

C'est ce qu'a pu observer Thierry Delacotte, poissonnier depuis une trentaine d’années et installé sur la place Saint-Jean à Caen depuis 2005. "Six à neuf huîtres par personne, c’est la base", indique Evelyne Delacotte, sa femme. "Et ce qui compte c’est la variété : des creuses, des claires, des grasses, des charnues...".

A partir de 18 € par personne

Autre élément indispensable, les langoustines vivantes d’Ecosse. "Ensuite, il faut y placer du tourteau de Carteret, du homard de Granville ou de la langouste bretonne", en fonction du budget du client (compter de 18 à 60 € par personne).

Différents coquillages comme des praires, palourdes, bulots, bigorneaux, oursins, clams et pourquoi pas des moules d’Espagne, ainsi que des crevettes, permettront de créer du liant sur le plateau, entre les différents fruits de mer.