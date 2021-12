Le "G'nvois staïle", la video qui buzz en Suisse

Chaussé de lunettes noires, costume noir, chemise et écharpe blanche, le crane rasé, un énorme cigare à la bouche, l'humoriste genevois Laurent Nicolet danse et chante avec l'accent genevois sur la même musique que le Gangnam Style sud-coréen, entouré de danseuses choristes.

Avec des paroles truffées d'expressions suisses, l'humoriste se moque du Genevois, un "râleur, un emmerdeur, un beau parleur, un vrai frimeur", qu'on reconnait à son accent.

"De dieu bonnard, c'te ambiance, je roule qu'en Porsche, BMW ou Audi A3, j'suis le Parisien d'la Suisse, un vrai Narcisse je ne vois que moi, quand je veux skier je monte à Verbier ou à Crans-Montana, j'aime pas les Frouzes (les Français, NDLR) et tous ces péouzes (paysans, NDLR) de Vaudois", chante l'humoriste, filmé devant le Mur des Réformateurs à Genève, ou au volant d'un gros 4x4.

Pour Laurent Nicolet, le "G'nvois Staïle, c'est quand tu roules et qu'ça n'avance pas, c'est quand tu dis de Dieu, bouges-toi le Vaudois, c'est quand tu dis, le Frontalier, vas-y retourne chez toi...".

Et de conclure, "mais c'est clair, de Dieu, on est les meilleurs ou bien".

Le clip a déjà été vu plus de 200.000 fois, depuis sa mise en ligne il y a un mois.