Hand (N1F) : Colombelles poursuit sa remontée

Samedi 15 décembre, elles ont disposé dans la douleur de Stella Saint-Maur, un concurrent direct du milieu de tableau (25-26). "C'est une victoire étriquée, reconnaît Philippe Breysacher, mais en dehors de deux égalités en fin de match, on a toujours mené." La domination colombelloise s'est principalement manifestée en première mi-temps puisque l'entraîneur local a posé son premier temps-mort quand sa formation était menée 8-4. Le CLCH a compté jusqu'à cinq buts d'avance (13-8) avant de rejoindre les vestiaires sur un avantage plus modeste (14-12).

"C'était un match très tactique. Il y a eu énormément de changements de défense des deux côtés, parfois même d'une attaque sur l'autre. Cela a amené une instabilité dans les écarts." Pas toujours très heureux au tir, en-dehors du premier quart d'heure, le CLCH s'est de nouveau appuyé sur ses vertus défensives pour s'imposer. La marque de fabrique du club de l'agglomération caennaise revit.

Défense plus solide

"Il n'y a qu'en défendant bien qu'on peut gagner, puisqu'on n'a pas de joueuses capables de faire la différence à elles seules. Nos trois dernières victoires partent de là. Le projet de jeu a été long à se mettre en place parce que tout le monde défendait dans son coin. On encaisse beaucoup moins de buts qu'en début de saison."

Colombelles s'est pourtant fait une petite frayeur en fin de match à Saint-Maur avec deux situations d'égalité et un dernier but en contre-attaque. Les partenaires d'Alisson Breysacher, huit buts dans ce match, ont désormais un mois devant eux pour préparer la prochaine échéance, le 12 janvier contre Pessac. "On va se reposer et travailler. Ce ne sera pas les grandes vacances." Leurs camarades du Caen Handball ne chômeront certainement pas non plus puisqu'ils ont conclu l'année 2012 sur un sixième match de suite sans victoire, dimanche 16 décembre contre l'avant-dernier de la poule, Gien (28-28).