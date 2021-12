Mathieu Johann à la télé pour aider les victimes de violences

A l'occasion de la sortie du double album des Voix de l'Enfant, deux émissions de Daniela Lombroso sur France 3, vont consacrer du temps, précieux pour les projets de solidarité, à l'initiative du saint-lois Mathieu Johann.

Le vendredi 21 décembre à 20h40 dans l'émission "Noël sous les étoiles" sur France 3 avec Daniéla Lumbroso. Mathieu Johann y fera la promotion du disque en interprétant le single "Je reprends ma route", entouré de Merwan Rim, Priscilla, le Collectif Métissé, Lââm, Yves Duteil et Mikelangelo Loconte.

Daniéla Lumbroso généreuse

Le dimanche 30 décembre à 17h, France 3 consacrera une émission spéciale à l'association et au collectif créé par Mathieu Johann.

Daniéla Lumbroso a ouvert les portes de son émission CHABADA à Shéryfa Luna, Bruno Solo, Yves Duteil, Julie Zenatti, Emmanuel Moire, Gérard Lenorman et Mathieu Johann.

Des images du tournage, des chansons extraites de la compilation, les témoignages des deux ambassadeurs Bruno Solo et Mathieu Johann. Une émission qui va mettre en avant le double album vendu au profit du combat mené par l'association La Voix de l'Enfant depuis plus de 30 ans.

INFO +

Tous les bénéfices tirés des ventes de cette compilation sont reversés à l'association et va lui permettre de venir en aide à des enfants victimes de maltraitance physique ou sexuelle, et d'ouvrir des unités d'accueil et d'écoute médico-judiciaires.