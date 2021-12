"No Limit" avec Vincent Elbaz en DVD

Diffusée par TF1 en novembre, No Limit marque les premiers pas de Luc Besson dans la fiction télévisuelle. La série contient d'ailleurs les principaux ingrédients des productions du réalisateur, entre action décomplexée et humour bon enfant. Vincent Elbaz y campe un agent des renseignements extérieurs, qui accepte des missions difficiles en échange d'un traitement pour sa maladie incurable.

Les coffrets édités chez TF1 Vidéo contiennent les six épisodes de la première saison de No Limit, pour 19,99€ et 24,99€ respectivement, selon le support, DVD ou Blu-Ray.

Grand succès d'audience, No Limit est assurée de connaître une deuxième saison. Elle gagnera deux épisodes et sera diffusée fin 2013. Une troisième devrait suivre, sauf désaffection du public.