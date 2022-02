56 pompiers sur le qui-vive

Pour le réveillon de Noël, comme pour le 31 décembre, 56 des 217 pompiers de l'agglomération caennaise seront en mesure d'intervenir sur le terrain. Des effectifs similaires à ceux déployés les autres jours de l'année. 'On ne crée pas une situation empirique pour ces jours-là. On n'a pas de personnels supplémentaires,” confie le major Yves Imbert, responsable de la caserne de Caen-Canada. Pendant ces jours de fêtes, les professionnels du feu font, en moyenne, une cinquantaine d'interventions. 'On effectue quelques opérations liées aux conditions climatiques, aux risques de feux de cheminée ou encore de feux de sapins avec les guirlandes électriques,” explique le capitaine Silvère Claude, responsable de la caserne d'Ifs. Sur la route, depuis plusieurs années, ils effectuent moins d'interventions en raison notamment d'un changement de comportement des automobilistes. 'Les gens font, à présent, beaucoup plus attention. Dès qu'ils boivent un peu trop, ils essayent de trouver quelqu'un pour les raccompagner ou tout simplement, ils restent dormir où ils sont.”



Un dîner amélioré

Travaillant durant 24 heures, en prenant leur poste à 8 h du matin, les 56 pompiers concernés pendant ces jours de fête vont tout de même célèbrer Noël lors d’un repas amélioré, organisé à la caserne d’Ifs. Le meilleur cuisinier d’entre eux se charge du dîner. Naturellement, si les évènements l’imposent, certains d’entre eux ne pourront pas en profiter complètement. Chaque année, les sapeurs- pompiers de l’agglomération caennaise effectuent 15 000 interventions dont la majorité pour des secours à la personne.







