Les commerçants de Saint-Hilaire font remporter de nombreux lots

L'Union des commerçants UCA 2000 de Saint-Hilaire-du-Harcouët organise une animation commerciale de fin d'année jusqu'au 24 décembre, avec de nombreux lots à remporter d'une valeur de 18.000€ de cadeaux.

En jeu pour le tirage final des bulletins, le 24 décembre à 18h : une Peugeot 107 d'une valeur de 10.100€, trois bons d'achat de 50€ et une parure de bijoux d'une valeur de 400€. Au tirage intermédiaire, le 16 décembre : une télé écran plat (valeur 700€) et deux montres, (valeur chacune 150 €). Le 19 décembre, 5 bons d'achats de 50€ et de nombreux bons à gratter directement chez les commerçants participants.

Les commerçants proposent d'autres animations, les 16 et 23 décembre comme la venue du Père-Noël.

Ecoutez ci-dessous Ludovic Lefras, Vice-président de l'UCA 2000.