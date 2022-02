Le chalutier heurte un cargo au large de Cherbourg : un marin porté disparu

Un bateau de pêche anglais a percuté un cargo dimanche 20 décembre dans la soirée au large de Cherbourg. Après le choc, le cargo n'a pas changé son cap et a continué sa navigation. Par contre, le chalutier a sombré. À son bord, se trouvaient quatre marins-pêcheurs, âgés entre 19 et 26 ans. L'un d'entre eux a disparu. L'équipage du Norman Voyager, le ferry qui a repéré et secouru les marins, n'a pas retrouvé sa trace. Les trois marins rescapés ont été pris en charge par l'hôpital maritime de Cherbourg.



Galerie photos