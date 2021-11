"Nouvelle Star" revient à la télévision mardi

Absent depuis deux ans, Nouvelle Star est exhumée par la nouvelle chaîne de la TNT, D8. Cette dernière conservera le concept du programme, qui a fait les belles heures de M6 entre 2003 et 2010.

Le concours débutera par la phase de casting, qui se tiendra dans un nouveau décor. Un nouveau théâtre accueillera les phases éliminatoires, qui compteront une épreuve inédite. Les téléspectateurs découvriront une nouvelle scène sur laquelle se produiront les candidats finalistes, soumis aux votes du public.

Cyril Hanouna succédera à Benjamin Castaldi, Virginie Efira et Virginie Guilhaume à la présentation de Nouvelle Star. Les téléspectateurs ne seront pas tout à fait déboussolés en retrouvant André Manoukian au jury. Le juré emblématique qui a participé aux huit précédentes saisons sera accompagné par Sinclair, qui s'était prêté à l'exercice en 2008 et 2009, Maurane et Olivier Bas.