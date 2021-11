Les Indés Radios fêtent leurs 20 ans

En 1992, autour de Jean-Eric Valli, quelques directeurs de radios indépendantes fondaient un Groupement d'Intérêt Economique pour "exister" sur le marché national de la publicité.

20 ans après, Les Indés Radios sont composées de 124 radios locales et indépendantes, dont Tendance Ouest. Elles représentent l'audience la plus importante de France avec 8,3 millions d'auditeurs quotidiens et 19.7% de part d'audience comerciale* (*Médiametrie, 126 000 Radio, septembre-octobre 2012, cible 25-49 ans, Lu-Ve).

Depuis 3 ans, c'est la régie TF1 Publicité qui commercialise le Groupement.

Pour les 20 ans des Indés Radios, l'équipe de TF1 Publicité avait un cadeau... en images (vidéo ci-dessous).