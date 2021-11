Hockey : les Drakkars loin du compte à mi-parcours

Les Drakkars sont tombés une dernière fois samedi 8 décembre sur la glace d'Angers (8-2). La confrontation entre le leader du classement et la lanterne rouge promettait un match à sens unique. Il ne l'a pas été tant que ça, en dépit du score final. Mené dès la onzième seconde de jeu, Caen s'est accroché pour égaliser à la mi-match, après un doublé de Miro Rahkola.

Piqué à vif, Angers s'est vite remis dans le sens de la marche et Caen n'a plus eu son mot à dire. Un scénario révélateur de ces matchs allers où les Caennais ont sombré en défense, encaissant en moyenne 5,2 buts par match, et n'ont quasiment jamais su faire preuve de régularité à l'intérieur d'une même rencontre. La victoire initiale contre Strasbourg (0-3) semble bien lointaine.

Un potentiel pour faire mieux

Caen a gagné deux matchs sur quatre en début de saison avant de perdre huit fois en neuf sorties. Le problème résulte d'un ensemble d'éléments : un effectif trop léger en qualité comme en quantité, une inexpérience souvent fatale, un manque de discipline tant en termes de respect des consignes que de pénalités bêtement concédées, quelques blessures lourdes de conséquences… Sur ce qu'il a produit jusqu'à présent, le HCC est à sa place et risque fort d'y rester encore longtemps.

Quelques prestations ont pourtant montré qu'il était capable de mieux à condition d'évoluer au maximum de ses capacités. La phase retour débutera samedi 22 décembre par un déplacement à Villard de Lans. Onze matchs s'enchaîneront entre cette date et le 29 janvier. A quatre points de la douzième place, synonyme de play-offs donc d'un maintien assuré, Caen n'a pas encore tout perdu. "À nous d’aller chercher tous les points possibles, lance l'entraîneur Luc Chauvel. Le douzième est aujourd’hui à dix points, cela va certainement se jouer autour de 18-20 points. Cela équivaut à sept victoires… Il y a un gros mois de janvier qui s’annonce, on ne sait pas comment les équipes vont le traverser. Il peut y avoir des surprises." Caen aurait tout à y gagner.