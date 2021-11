Miss France 2013 élue ce week-end

La guerre des miss n'est toujours pas éteinte : lundi soir, le comité Miss Prestige national entend procéder, comme l'an dernier, à l'élection de sa propre reine de beauté, au Lido à Paris, avec comme "invitée d'honneur" Geneviève de Fontenay, malgré un jugement du tribunal arbitral qui a interdit la cérémonie organisée "directement ou indirectement" par la dame au chapeau.

Pour Miss France, depuis quelques années, les téléspectateurs de TF1 ont le dernier mot en élisant Miss France parmi les 5 finalistes désignées par le jury et le public. La soirée est organisée par la société de production Endemol, propriétaire de l'élection Miss France rachetée à la famille de Fontenay en 2007. Une cession soumise à une clause de non-concurrence toujours en vigueur.

"Miss France doit avoir quelque chose dans la tête et un corps qui la soutienne !", estime Alain Delon qui, cette année, sera secondé par Mireille Darc. Le jury est complété par l'ancien mannequin Adriana Karembeu, l'animateur Nikos Aliagas et Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006.

Placée sous le signe du 7e art, la cérémonie sera présentée par Jean-Pierre Foucault et rendra hommage aux grandes actrices: des tableaux mettant en scène les 33 candidates évoqueront notamment Brigitte Bardot, Catherine Deneuve et Meryl Streep.

Hommage à Mireille Darc

Clin d'oeil à Mireille Darc, vice-présidente du jury, les 12 miss finalistes défileront dans des répliques de la robe culte "dos nu" créée par Guy Laroche pour le film "Le Grand blond avec une chaussure noire" d'Yves Robert (1972). "Cette robe est illustre. Cet hommage va me bouleverser", a confié Mireille Darc.

"Miss France doit être une jeune femme moderne, dans la vie, être représentative de notre époque et en plus avoir la beauté. La clé (NDLR: de l'élection), c'est d'être complice avec les femmes. Pour plaire aux hommes, il faut plaire aux femmes", assure l'actrice et documentariste.

Sylvie Tellier, Miss France 2002, directrice générale de la société Miss France, rêve d'une lauréate "bien dans son époque, généreuse, curieuse, avec beaucoup de joie de vivre", pour devenir "l'ambassadrice de l'élégance, du raffinement et du bon goût français".

Sans surprise, un nouveau parfum de scandale est apparu avant la finale: Miss Limousin, Corse et Tahiti pourraient bien rater la marche du podium, en raison de photos plus ou moins dénudées ayant refait surface.

Geneviève de Fontenay, toujours en conflit éthique avec Endemol, n'a pas dit si elle regardera samedi la finale Miss France, mais elle a confirmé à l'AFP qu'elle assisterait lundi en "simple invitée d'honneur" à la finale Miss Prestige national organisée par les comités régionaux et présidés désormais par Christiane Lillio, Miss France 1968. Après plusieurs jugements notamment pour "parasitisme" envers la société Miss France, la dame au chapeau a été forcée de se mettre en retrait.